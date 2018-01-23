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23.01.2018 19:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детский лагерь - под розлив

В Подмосковье изъяли 15 тонн поддельного алкоголя
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Подпольный цех, где производили, разливали и хранили поддельные алкогольные напитки, организовали мошенники на территории бывшего подмосковного детского лагеря в деревне Серково.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этих "самогонщиков" выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Щелковское". Полицейские изъяли 15 тонн спиртосодержащей продукции, около 16 тысяч бутылок алкоголя якобы известных брендов и федеральные специальные марки с признаками подделки. Бутылки были обклеены фальшивыми акцизными марками и упакованы в "фирменные" коробки. Имелись водка, коньяк, виски. Вернее, это были спиртовые растворы с добавленными красителями и ароматизаторами, имитирующими нужный вкус, запах и цвет. Как правило, продукция из таких подпольных цехов продается оптом в вагоны-рестораны, мелкие магазины, придорожные и сельские кафе. То есть, туда, чьи клиенты далеко не всегда интересуются происхождением и качеством напитков.

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Общая стоимость изъятого алкоголя составляет более 33 миллионов рублей. Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Образцы напитков направлены на исследование для определения опасности жизни и здоровья потребителей.

По подозрению в организации незаконного производства задержан 53-летний житель Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Но это при условии, что напитки в этих бутылках не опасны для жизни, то есть не содержат метилового спирта и других смертельных ядов.

У всех на памяти массовые отравления, прокатившиеся по стране и в прошлом, и в позапрошлом годах. Если экспертиза обнаружит подобные вещества или станет известно о смертельных случаях от употребления обнаруженного алкоголя, уголовная статья и, следовательно, наказание резко "потяжелеет".

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