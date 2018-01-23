В Москве мужчина посадил женщину в ванну с водой и угрожал включенным феном

В московском районе Солнцево мужчина после ссоры с сожительницей связал ее, посадил в ванну, наполненную водой, и, включив фен, начал угрожать убийством. Об этом со ссылкой на УВД по Западному округу Москвы сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из домов на Солнцевском проспекте. После происшествия потерпевшая написала заявление в полицию. По словам женщины, мужчина также избил ее.

Приехавший на место участковый задержал мужчину, которым оказался ранее судимый 41-летний житель Москвы. Потерпевшей оказалась 30-летняя москвичка.

Мужчина был задержан и арестован по обвинению в угрозе убийством.