Военный суд рассматривает дело о помощи террористам

В Московском окружном военном суде во вторник начался процесс по уголовному делу в отношении коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова. Он обвиняется в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимый заявил, что вину не признает. Он обвиняется в содействии террористической деятельности и по части 1 статьи 205.1 УК РФ ему грозит долгий тюремный срок.

Подробно о преступлении подсудимого было сказано в речи гособвинителя. По версии следствия, Нурмагомедов спонсировал участников незаконных вооруженных формирований. В том числе приобретал для них билеты в Турцию, куда они отправлялись для дальнейшего перехода границы с Сирией и участия в боевых действиях против законной власти. В обвинительном заключении сказано, что на преступные цели подсудимым было перечислено свыше 217 тысяч рублей.

В суде был допрошен отец подсудимого, который утверждает, что действия Шамиля были связаны с попыткой вернуть из Сирии его второго сына Марата, который уехал туда еще в 2013 году. Он отметил, что при попытках насильно вывезти его из Сирии младший сын "отключал телефон и прекращал общаться". И тогда якобы старший сын послал туда людей, чтобы вернуть Марата домой. Но посыльные и сын так и не вернулись домой.