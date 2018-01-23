Воронеж встал в 10-балльных пробках из-за снегопада

Уровень заторов на улицах Воронежа достиг максимума, сообщил сервис "Яндекс. Пробки". Причиной послужил начавшийся ночью снегопад и большое количество мелких ДТП, связанных с непогодой.

По состоянию на 9.00 движение в центр города затруднено по всем направлениям. Наибольшие заторы наблюдаются на Московском проспекте, связывающем большой жилой массив на северной окраине города с центром Воронежа - здесь длина сплошной пробки превышает пять километров. Также затруднено с юго-запада и юго-востока.

К сожалению, обнадежить водителей нечем: в течение дня снегопад будет только усиливаться, к вечеру ожидается метель. На улицах работает снегоуборочная техника, которая еще более усугубляет и без того тяжелую дорожную обстановку.