"Хабаровских живодерок" отправили в колонию

Две хабаровчанки, осужденные за убийства животных, отправлены из СИЗО в колонию. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.

Напомним, в августе прошлого года Индустриальный районный суд города приговорил одну из девушек к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима, вторую - к трем годам и десяти дням лишения свободы. Они признаны виновными в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ).

Их сообщник получил три года колонии по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

В декабре Хабаровский краевой суд после рассмотрения апелляции осужденных незначительно снизил живодеркам сроки заключения. Приговор их знакомому остался без изменений.

- Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе, - пояснил агентству Дмитрий Баданин.

По некоторым данным, девушек отправили в Иркутскую область. Их сообщник пока находится в СИЗО.