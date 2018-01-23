Моряк выпал за борт судна в Охотском море

У берегов Камчатки ищут моряка, выпавшего за борт морозильного траулера "Новоуральск". По информации морского спасательного подцентра "Петропавловск", ЧП произошло сегодня утром.

54-летний матрос упал в море во время выборки трала. Находящиеся рядом суда ведут поиски, но пока безрезультатно. Шансов найти мужчину живым уже нет.

Между тем на Камчатке объявлено штормовое предупреждение. В региональном ГУ МЧС предупредили об опасных волнах высотой восемь - девять метров в акваториях Усть-Камчатского, Елизовского и Алеутского районов, которые ожидаются 24 января.