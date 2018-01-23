Оренбургские таможенники совместно с пограничниками на пункте пропуска "Маштаково" на российско-казахстанской границе задержали грузовик с бронежилетами. В грузовике, следующем в Казахстан, было обнаружено 186 бронежилетов "Модуль-3М" стоимостью почти 2 миллиона рублей.

В пресс-службе таможни сообщили, что эти бронежилеты по своему назначению включены в Список товаров и технологий двойного назначения. И добавили, что для вывоза за границу данного товара необходимо получение лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Но в сопроводительных документах разрешение на их вывоз из России отсутствовало. В Оренбургской таможне возбудили уголовное дело по статье УК "Контрабанда". Санкция по ней предусматривает срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Бронежилет "Модуль-3М" предназначен для защиты от пуль огнестрельного оружия, от поражения холодным оружием. Конструкция бронежилетов позволяет скомплектовать с 1 по 4 класс защиты. Бронежилет может удерживать на плаву человека весом до 120 килограммов с оружием и боеприпасами.

Весят бронежилеты до 5,2 кг. Эти защитные системы бывают двух видов - скрытого и наружного ношения. Наружное ношение требуется пехоте и спецназу, такие "броники" комплектуются дополнительным обвесом. Скрытое ношение нужно телохранителям и тем, кого охраняют, чтобы можно незаметно носить под костюмом. Такие жилеты изготавливаются из стальных пластин с анатомической конфигурацией. Главная особенность в том, что бронежилеты "Модуль-3М" оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверхвысокопрочных арамидных волокон. Этот блок поглощает энергию пули.