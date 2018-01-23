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23.01.2018 18:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сломался на грузовике

Начальника УГИБДД по Кировской области заподозрили в регистрации нелегальных "КамАЗов"
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Сотрудники полиции и УФСБ задержали начальника регионального УГИБДД Александра Плотникова в его рабочем кабинете по делу о мошенничестве при регистрации грузовых автомобилей. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О том, что над Плотниковым сгустились тучи, стало ясно после того, как ранее следственное управление объявило о расследовании дела с массовой регистрацией в Кировском УГИБДД нелегальных "КамАЗов", изготовленных в Татарстане. По данным СУ СКР, в деле были замешаны сотрудники кировской полиции, хотя никакие фамилии первоначально не назывались. Не раскрывались и детали дела.

Всего по мошеннической схеме в Кировской области было зарегистрировано около 300 "КамАЗов"

По версии следствия, события разворачивались следующим образом. Ориентировочно еще до 2014 года некий хозяин фирмы, расположенной в Татарстане и торгующей оптом автомобилями, создал группу из собственников и руководителей предприятий - изготовителей грузовых авто на базе шасси "КамАЗ". За три последних года они купили по заниженной стоимости 279 машин, эксплуатация которых в РФ запрещена из-за низкого второго экологического класса. После чего внесли в их паспорта сведения о том, что двигатели относятся к четвертому экологическому классу и зарегистрировали их на территории Кировской области, а затем продали покупателям в различным регионах РФ. При этом они не уплатили утилизационный сбор, а из-за того, что эксплуатация таких машин в России запрещена, общий ущерб из-за неуплаты утилизационного сбора может составить более 837 миллионов рублей.

По данному делу ранее еще в прошлом году были арестованы генеральный и коммерческий директора "Ренбизнесавто", а 7 января задержан директор "ТД "Авто", который ранее находился в федеральном розыске.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Еще в конце 2015 года правоохранительные органы установили, что на территории Кировской области была открыта некая фирма, которая замешана в коррупционных схемах при участии высокопоставленных чиновников ГИБДД. Она была зарегистрирована в Набережных Челнах и с начала 2015 года активно реализовывала схему по уходу от уплаты утилизационного сбора на автомобили "КамАЗ". Именно такие автомашины массово регистрировались в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД управления МВД России по Кировской области. Всего по такой схеме было зарегистрировано около 300 "КамАЗов". При этом сами транспортные средства якобы даже не осматривались, представлялись лишь фотографии номерных узлов и агрегатов.

Афера выглядела следующим образом. Машины второго экологического класса уже не выпускаются, но зато есть некий "сборочный комплект" на ремонт старой машины. На самом деле никакого ремонта нет: старый автомобиль просто выбрасывается, а новый, который по документам проходил как "сборочный комплект", регистрируется по старому ПТС. Но уже не со вторым, а с четвертым экологическим классом. По логике теперь такие машины, не соответствующие экологическим требованиям РФ, должны быть запрещены к эксплуатации.

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