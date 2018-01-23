Нижегородский СК начал проверку по нападению на "Ревизорро"

Следственный комитет в Нижнем Новгороде начал доследственную проверку по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов съемочной группы программы "Ревизорро". На днях они пришли в одно из местных кафе, однако съемка обернулась потасовкой.

Видео с места происшествия сегодня появилось в интернете. В ролике показано, как агрессивно настроенный мужчина, предположительно, сотрудник кафе, нападет на журналистов, выталкивает их наружу. Все действо сопровождается потоком нецензурной брани, а также угрозами в духе "я сейчас рубить начну всех". Сама ведущая шоу Настасья Самбурская, судя по всему, не пострадала.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СУ СКР по Нижегородской области. Речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье 144 УК РФ - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В случае, если действия обвиняемого сопряжены с насилием над представителями СМИ, максимальное наказание может составить шесть лет лишения свободы.