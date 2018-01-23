Стала известна погода на февраль

В столичном регионе норма для февраля - это ночные температуры минус 6-11 градусов, а дневные - минус 1-6. Но ожидается на градус теплее. Также температура на градус выше обычного в феврале ожидается в Западной Сибири, на севере Красноярского края, на Таймыре и в Эвенкии.
Ниже нормы будет в северо-западных регионах: Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Карелии и на большей части Мурманской области. Забайкалье, а также почти всю Камчатку ожидает холодный февраль.
Вообще второй месяц традиционно один из самых сухих в году. Меньше осадков, поясняет Людмила Паршина, выпадает только в марте.
Мало осадков ожидается в Мурманской области, Ненецком округе и на юго-востоке Дагестана, а также на Таймыре, в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае и в Приморье.
Больше нормы выпадет в центральных областях - южнее Москвы, на большей части Поволжья, в Ростовской, Волгоградской областях, на южном Урале и юге Омской области.
В остальных регионах осадки будут в пределах нормы. В феврале также уже начнет пригревать солнце и покажутся первые проталины.