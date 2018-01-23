Ульяновский детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки по факту вспышки острой кишечной инфекции в детском саду №62 "Ягодка" в Засвияжском районе Ульяновска. По информации прокуратуры, 11 детям, посещающим садик, за последние несколько дней поставлен предварительный диагноз гастроэнтерит.

Как сообщили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения,состояние детей опасений у медиков не вызывает, госпитализация им не потребовалась.

- Детский сад закрыт на карантин до 29 января, там проводятся противоэпидемические мероприятия. Причина заболеваемости будет установлена по итогам санитарно-эпидемического расследования, которое проводит управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, - добавили в минздраве.