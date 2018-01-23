В Ижевске мужчина напал с ножом на посетителя магазина. От полученных множественных ранений пострадавший скончался на месте, сообщили в Следственном управлении СК России по Удмуртии.

Известно, что между 28-летним нападавшим и 31-летним погибшим произошел конфликт. После этого первый из магазина ушел, но через некоторое время вернулся и напал на второго с ножом, а затем скрылся с места преступления. Его личность уже установили.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство").