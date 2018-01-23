Защитившую детей учительницу из Перми наградят медалью "За отвагу"

Учителя пермской школы №127 Наталию Шагулину, защищавшую своих учеников во время нападения на них подростков с ножами, наградят медалью "За отвагу". Сегодня утром губернатор края Максим Решетников направил в адрес президента России Владимира Путина представление ее к награде за проявленные беспримерное мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.

В весенние каникулы все дети пострадавшего 4 "Б", а также родные дети самой Наталии Шагулиной отправятся в туристическую поездку, а летом по поручению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой - в международный детский лагерь "Артек". Кроме того, они получат материальную помощь из краевого бюджета.

Медики утверждают, что сейчас состояние учительницы стабильное, она переведена из реанимации в обычную палату, постепенно выздоравливает. Дети тоже идут на поправку. Трое переведены на дневной стационар, двое выписаны вчера.

Сейчас в Краевой детской клинической больнице №15 остаются еще двое детей. Мальчик с повреждением глаза продолжает лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Напомним, всего при нападении пострадали 15 человек.