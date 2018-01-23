Жителя Башкирии осудили за похищение человека

На шесть лет в исправительную колонию строгого режима отправится 29-летний житель Нефтекамска. Он признан виновным в похищении человека.

- Нефтекамец, поссорившись со своей со знакомой, ворвался в ее квартиру, и произвел несколько выстрелов в воздух из пневматического пистолета. Хозяйке удалось сбежать через окно, а злоумышленник схватил ее 22-летнюю подругу, выстрелив в потерпевшую несколько раз из пневматики. Нанося удары, мужчина вывел девушку из дома и на машине знакомого таксиста отвез в село Николо-Березовка. Там ее освободил случайно зашедший в дом для распития спиртного приятель, - рассказали в следственном комитете РБ.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Ранее он был неоднократно судим за кражи и угоны.