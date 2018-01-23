Кадыров объявил о запуске авиарейсов из Грозного в Новосибирск

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что в ближайшем будущем из Грозного в Новосибирск можно будет улететь прямым рейсом.

Накануне в правительстве Чеченской Республики прошло совещание, посвященное вопросам развития транспортного сообщения.

- Совсем недавно открыты новые авиационные и автобусные маршруты, в том числе авиарейсы Грозный - Мюнхен и Грозный - Стамбул, регулярные автобусные рейсы в Симферополь, Севастополь, Москву и другие города России, - сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в социальных сетях. - Скоро начнут летать самолеты в Новосибирск, Ростов, Уфу и Екатеринбург.

О приблизительной стоимости билетов на прямые авиарейсы пока не сообщается.

Сейчас улететь из Новосибирска в Грозный можно только с пересадкой через Москву. Стоимость билетов в одну сторону начинается от девяти тысяч рублей.