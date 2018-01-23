Новосибирский экс-полицейский пошел под суд за 14 взяток

Бывший сотрудник новосибирской полиции предстанет перед судом по обвинению в 14 эпизодах получения взяток. Как рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, оперативники службы собственной безопасности ведомства задержали предполагаемого взяточника в июле прошлого года.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, 45-летний экс-полицейский работал в отделе технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД. А незаконное денежное вознаграждение требовал от автовладельцев за выдачу "красивых" регистрационных номеров с определенной буквенно-цифровой комбинацией.

Обвиняемый контролировал деятельность межрайонных отделов технического надзора регионального главка полиции и давал работникам этих подразделений указания о выдаче тому или иному лицу определенного номера. За услуги полицейский получал от 13 до 20 тысяч рублей, причем деньги ему всегда передавал посредник.

Экс-полицейский не признал вину ни по одному из эпизодов. Однако, по мнению следователей, доказательств в деле достаточно, и вскоре оно будет направлено в суд.