Новости

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 22:05
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 21:35
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 21:28
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 21:15
У Белого дома задержали потенциального стрелка 20:55
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 20:51
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 20:25
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 20:21
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 20:17
В России предложили ввести новую меру пресечения 19:57
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 19:56
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 19:50
Президент Аргентины призвал развивать стратегическое партнерство с РФ 19:41
На Курском направлении восстановлено движение поездов после аварии 19:34
Японские ученые создали программу, которая поможет предотвратить ДТП 19:26
Город нефтехимиков стал культурной столицей Беларуси 19:25
Знарок и весь штаб хоккейной сборной РФ приглашены на Олимпиаду 19:20
Журналисты Швейцарского телеграфного агентства объявили забастовку 19:16
Продюсер драмы Звягинцева "Нелюбовь" оценил ее шансы на "Оскар" 19:10
Прокуратура проверит видео с курящим ребенком в Северной Осетии 19:09
МОК пояснил принцип приглашения россиян на Олимпиаду 19:02
Более 500 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в "Доброделе" 18:28
Клинцевич назвал недостаточным срок службы по призыву в один год 18:23
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду 18:22
В Кентукки при стрельбе в школе погиб ученик 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 20:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семь "я" - изъять!

Когда государственная машина совершает грубый наезд на многодетную семью, как наказать виновного?
Текст: Золик Мильман (Хакасия)
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Эта маленькая история уже достигла всероссийского масштаба. Казалось бы, так не бывает. Разве прическа мальчика, посещающего детсад в сибирском селе Первомайское, может служить причиной разгрома семьи? Однако у супругов Лицегевич срочно изъяли семерых приемных детей и рассеяли их по другим домам. Боградский райсуд воссоединил семью, разрушенную из-за длинных волос малыша. Но, может, победой станет тот суд, который накажет реальных чиновников, попытавшихся уничтожить то, что создается самым великим трудом - семью с приемными детьми?
Будущие педагоги - повзрослевшие Катя Лицегевич (на снимке первая справа) и приемная сестра Люба (рядом), - чтобы обняться с младшими и родителями, в это утро первыми приехали из Абакана. Фото: Золик Мильман/ РГ Будущие педагоги - повзрослевшие Катя Лицегевич (на снимке первая справа) и приемная сестра Люба (рядом), - чтобы обняться с младшими и родителями, в это утро первыми приехали из Абакана. Фото: Золик Мильман/ РГ
Будущие педагоги - повзрослевшие Катя Лицегевич (на снимке первая справа) и приемная сестра Люба (рядом), - чтобы обняться с младшими и родителями, в это утро первыми приехали из Абакана. Фото: Золик Мильман/ РГ

Я приехал в тот самый детсад села Первомайское. Заведующая говорит кратко: "Суд все решил, нечего комментировать". Но пары минут не проходит - и реплики завхоза, воспитателей сливаются в оглушительный хор аргументов:

Фото: Depositphotos.com
КС РФ разрешил давать жилье вне очереди семьям с детьми-инвалидами

- Да волосы эти вообще ни при чем, как и сборы на ремонт! Не было никаких поборов, врут Лицегевичи!

- Лодыри, отматерят детей, загонят, точно рабов, навоз ворочать - и на сторону. Он лежит, отдыхает, она по личным делам мотается. Наберет в магазине конфет, бананов, мороженого - и ест. А дети на хлебе. Грязные, обновок не видят, ботинки жмут.

- Думаете, зачем они, пенсионеры, приемных-то берут и берут? Ради денег! Еще и с детских счетов ухитряются средства снимать, переводить на собственные.

...Их половинку в неприметном двухквартирном строении на улице Школьной узнаю издалека - по прижавшимся к воротцам старенькой "Ниве" да потрепанным тракторам. "Владимирец" - семейная реликвия, "Беларусь" - собственность племянника, фермера. "Разрушительница нравственности", "монстр, запугавший деревню", вместе с супругом буквально утопают в объятиях ребятни, только что вернувшейся к родному очагу.

А может, победой станет тот суд, когда будут наказаны реальные чиновники, которые совершили этот грубый наезд?

Малыши прижимаются к коленям Владимира Михайловича и Любови Петровны, карабкаются на плечи. Один из них все время говорит ей: "Я так соскучился". Два месяца не виделись. Для детей - вечность.

Чудовищные обвинения на головы некогда передового комбайнера и чабана, знатной трактористки и мастера машинного доения обрушились внезапно, весной 2017-го. За 35 совместно прожитых лет, в течение которых вместе с родной дочкой воспитали двадцать сирот, - ни единого замечания, упрека. Стопа благодарностей, грамот.

А теперь - внимание! В минувшем феврале она осмелилась заявить в местном телеэфире о том, что опекунские выплаты постоянно задерживаются, дополнительные же суммы, положенные ребенку-инвалиду, вообще не доходят. Да еще и в садик, куда водила двоих, краски, кисть, обои передала, а деньги на ремонт сдавать отказалась (факт поборов подтвержден на суде).

И - понеслось. Следим за датами. Май, 19-е. Воспитатель Т. Ларина - заведующей МБДОУ "Колосок" Т. Гордеевой: "Дети не желают принимать в свои игры С., считают девочкой, так как у него волосы собраны в хвост под резинку". Май, 22-е. Завдетсадом - и.о. начальника районного управления образования О. Манаковой: "Прошу принять меры и оказать воздействие на Лицегевич Л.П. по поводу прически ее приемного ребенка". Май, 23-е. Руководитель райуно - председателю комиссии по делам несовершеннолетних О. Черкуновой: "Прошу рассмотреть отношение к исполнению своих обязанностей опекуна Лицегевич Л.П. и принять меры в пределах своей компетенции". Май, 24-е. Акт обследования, проведенного членами КДН и ЗП, графа "Факторы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию": "Лицегевич Л.П. рекомендовано привести в надлежащий внешний вид малолетнего ребенка". Июнь, 14-е. Протокол заседания КДН: "Продолжить профилактическую работу с Лицегевич Л.П.". Июнь, 17-е. О. Манакова - О. Черкуновой: "Приемный родитель препятствует специалистам управления образования, отвечает, что в сад детей водить не будет. Прошу воздействовать..."

Пензенский второклассник спас семью из пожара

Еще в июне Любовь Петровна сама подрезала мальчику волосы, в июле парикмахер сделал ему модную стрижку каре. Однако второго августа КДН ставит вопрос "о прекращении опеки и дальнейшего устройства несовершеннолетнего С.". А первого ноября администрация Боградского района досрочно расторгает договор о приемной семье. При этом отстраняет Любовь Петровну от исполнения обязанностей опекуна и попечителя над ВСЕМИ семерыми детьми.

Свежие договоры, невзирая на юридические закавыки, обычно неповоротливая бюрократическая машина оформила загодя. Операцию по "изъятию и перемещению" провела стремительно. Уже третьего ноября детского смеха в доме не было слышно.

- В положительный исход суда почти не верила, - признается адвокат Юлия Богодист, оспаривавшая незаконное постановление. - Последствия травмы, нанесенной несовершеннолетним, поводу, вызвавшему столь резкие действия органа власти, абсолютно не соответствуют. Их мнения не учтены. Международные конвенции проигнорированы. Но стала выступать - одна мысль в голове: "Ничего не докажешь". Когда произнесла "я к вам не как защитник обращаюсь - как мать двоих детей", заплакала даже.

- Стойкое чувство: вымученные докладные, акты, решения шиты белыми нитками, - подтверждает и сопровождающий меня в командировке Николай Щербаков, психолог фонда "Счастливые дети" и кризисного центра "Верба", старший преподаватель Сибирского федерального университета. - Запачканная песком ножка ребенка, разбуженного комиссией в разгар тихого часа? Пресловутые волосы, которые, кстати, неизвестно кем собраны в хвост (предусмотрительно сделанные в детсаду фотографии - фас, профиль, вид сзади - фигурировали в качестве вещдоков)? Развивающих пособий, игр, цветных карандашей контролеры в комнатах не находят, хотя там и компьютер есть, и книжки, и конструкторы лего, и пазлы. Зато обнаруживают "рой мух, направлявшихся от дома к школе". Исполнение представленного психологического заключения бесконечно далеко от профессиональных стандартов. Цитаты о гендерной идентификации, гендерном воспитании глубокомысленны. Но вчитайтесь в наукообразное обоснование - дилетантская поспешность. Иначе откуда многочисленные, весьма символичные опечатки (вместо слова "гендер" сплошь и рядом - "тендер")? Пообщался сейчас с маленькими. Вроде бы успокоились. И вдруг глянут с тревогой: "А нас не увезут?"

Пятилетний С. в этот момент, сияя от счастья, на любимом велике мчится к калитке. Она в этот день не закрывается. Повзрослевшие Катя Лицегевич и приемная сестра Люба, будущие педагоги, чтобы обняться с младшими и родителями, первыми приехали из Абакана.

Соседи идут и идут: Галина Путинцева, Наталья и Михаил Карпановы...

- Мы же полвека знаем друг друга, - делится Надежда Алексеевна Рехлова, учительница с 39-летним стажем. - Перед судом почти 100 односельчан подписали письмо в поддержку Любы. Чересчур прямолинейная? А как по-другому-то, если государевы люди, призванные таким, как она, сердечные советы давать и помогать непрестанно, возомнили себя ревизорами да приказчиками?

30 ростовских семей стали сами преподавать своим детям школьные предметы

В сумерках притормаживаем у сельсовета, рядом с грузовичком, снабженным манипулятором. Его хозяин, шеф первомайской администрации Андрей Поляков, облаченный в рабочий комбинезон и спортивную шапку, поверх которой на лбу приделан фонарик, разбирает бумаги, с утра дожидавшиеся внимания. Отставной офицер угрозыска, хлебнувший потом и все прелести деревенского предпринимательства, он здесь и ЖЭК, и МЧС, и третейский суд. Полчаса назад вызволял из кювета столкнувшиеся за околицей легковушки. Сейчас торопится выручать поросенка, чей любопытный пятачок застрял между штакетин.

- Лицегевичи - лодыри? А вы, когда здоровались, руки их видели? Два десятка дойных коров с телятами, две сотни кроликов, овцы, куры, гуси, индоутки, цесарки - да за всем этим, не будь ты истинным пахарем, разве углядишь? Семнадцать лет здесь живу - не перестаю поражаться, как они управляются. А ведь еще и всегда с детворой. Как ни встречу ее за баранкой - то по врачам повезла, то в санаторий. Вечерами в продмаге шумят - покупки выбирают... Ну а молва... Совхоз обанкрочен. Кто посноровистее, подсобным хозяйством кормится, сдает молоко. Растерявшиеся "паленку" пьют. У работящего мужика изба сгорела - реакция: "Поделом кулаку!" Я вчера елку для деревни вкопал. Украсил гирляндой. Ночью увели... И зависти хватает, и злословья. Но я вам так скажу: жизнь все равно держится на добре. Живем - значит, оно никуда не исчезло. Зажжем и на нашей елке огоньки.

Прямая речь

Виктор Зимин, глава Республики Хакасия:

- Число детдомов у нас сократилось до минимума. Из двенадцати осталось два - специализированные, для воспитанников, которым без государственной заботы не обойтись. Очень важное дело вершат неравнодушные люди, создающие приемные семьи, в которых ребята обретают не только домашнее тепло, но и трудовые навыки. Возникают, конечно, и претензии к опекунам, и конфликты случаются - жизнь есть жизнь. Главное, чтобы они не перерастали в хроническое противостояние, напрямую затрагивающее интересы несовершеннолетних. Но совсем худо, когда чиновники вместо того, чтобы тонко, деликатно разобраться во всем, "включают начальника". В Боградском районе, увы, именно так и произошло. Рубанули с плеча... И ни один профильный институт, ни одна инстанция не сработали, пока до вселенского скандала, до суда не дошло... Никакой публичной порки "стрелочников" устраивать не собираемся, но виновные будут наказаны самым жестким образом.

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"