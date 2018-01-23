В Бурятии арестован совершивший нападение на школу подросток

Подросток, напавший на школу в городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, по решению суда сегодня помещен под арест на два месяца - до 19 марта. По имеющимся данным, сегодня же он будет переведен в СИЗО.

До сих пор 15-летний ученик школы №5 находился в статусе задержанного и находился на лечении в республиканской больнице скорой медицинской помощи. На выходных суд продлил ему срок задержания до 11 часов вторника. Он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

Напомним, 19 января девятиклассник школы №5 ворвался в кабинет русского языка, швырнул бутылку с зажигательной смесью, а когда дети побежали к выходу, спасаясь от пожара, принялся наносить беспорядочные удары топором. Пострадали шесть человек, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще четверо - трое учеников и преподаватель - в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном. Все госпитализированы в республиканскую клиническую больницу скорой медпомощи.

Сам нападавший пытался покончить собой, однако его скрутили подоспевшие полицейские. Ему была сделана операция.