В Иркутске во время ремонтных работ на ТЭЦ погибли два человека

На территории Ново-Иркутской ТЭЦ в понедельник вечером прорвало теплотрассу. Произошло это на участке, где производился ремонт.

Под фонтан кипятка попали трое рабочих. Их с сильными ожогами экстренно доставили в ожоговый центр клинической больницы №3, в отделение реанимации. Врачи оценили состояние пациентов как тяжелое.

Сегодня стало известно, что двое пострадавших к утру скончались. Следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ремонтные работы на месте прорыва продолжаются.