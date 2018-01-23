На Ставрополье начали проверку из-за жестокой драки четырех школьниц

В сети появилась видео подростковой драки, на котором школьницы жестоко избивают своих сверстниц. Инцидент произошел в селе Новоблагодарном Предгорного района Ставропольского края.

Судя по записи с камеры мобильного телефона, одна из школьниц, которая явно крупнее своей оппонентки, несколько раз сбивает ее с ног, а затем бьет головой о стену и землю. А в это время окружающие их подростки ругаются и активно комментируют все происходящее. И разнять дерущихся они явно не спешат - только советуют, как именно наносить удары.

Одновременно с этим еще две девочки после непродолжительного диалога налетают друг на друга и присоединяются к потасовке.

Произошло это в средней общеобразовательной школе № 5 - единственной в селе. В учебном заведении корреспонденту "РГ" отказались комментировать произошедший инцидент. Сейчас в обстоятельствах подростковой драки разбираются в полиции.

- Сотрудниками полиции Предгорного района проводится проверка по факту конфликта, в котором, по предварительным данным, приняли участие четверо несовершеннолетних девушек. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают возможных свидетелей и участников происшествия, устанавливается круг потерпевших, - заявляют в главке МВД по краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.