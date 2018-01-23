Прокуратура проверит видео с курящим ребенком в Северной Осетии

Прокуратура Северной Осетии проверяет видеозапись, на которой маленький ребенок курит и матерится. Видео распространилось в соцсетях 22 января и возмутило жителей республики.

На кадрах двухлетний малыш сидит на руках у взрослого мужчины, лицо которого не видно, и курит, параллельно отвечая на вопросы и характеризуя своих знакомых. После нескольких ответов "хороший", ребенок переходит на нецензурную лексику. В комментариях под видео пользователи отметили, что судя по поведению мальчик курит не впервые.

Ролик проверят на соблюдение требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего и профилактики семейного благополучия, сообщили в прокуратуре РСО-А.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности, - отметил прокурор республики Владимир Векшин.