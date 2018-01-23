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Рубрика: Происшествия
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СК РФ проверит деятельность мэра Махачкалы
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
В понедельник Следственный комитет РФ сделал заявление по громкому уголовному делу мэра Махачкалы. Следователи проверят деятельность мэра города Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении полномочий, на наличие других возможных эпизодов преступлений.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело Мусаева для дальнейшего наиболее полного и тщательного расследования в Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

- Кроме того, следователям дано поручение проверить деятельность Мусаева на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности", - сказала Петренко. Накануне Советский райсуд дагестанской столицы избрал Мусаеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Мэр Махачкалы арестован на 10 дней.

Напомним, что, по версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что участок площадью 17,5 тысячи квадратных метров, расположенный в Махачкале, является собственностью Дагестана, превысив свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении этого земельного участка в собственность фирме "АСПК". Для нее оплата за участок составила 1,1 миллиона рублей. По заключению экспертов, рыночная цена участка превышает 81 миллион рублей.

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС
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Из заявления СКР стало понятно, что в деле мэра в ближайшее время могут появиться новые подозреваемые. Компанию "АСПК", получившую такой лакомый кусок земли, возглавляет Саид Ахмед Курбанов. Этот человек - отец зама главы Махачкалы Курбана Курбанова, который курирует управление по капитальному строительству в администрации.

В прошлую пятницу, когда проходили обыски и выемка документов в доме Мусы Мусаева и в кабинетах мэрии, силовики изъяли документы, в частности, и из служебного кабинета Курбана Курбанова. По сведениям местных журналистов, от должности отстранен первый заместитель мэра Махачкалы Абдулмумин Ибрагимов.

Известно, что Мусаев был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Мэром Махачкалы стал в конце октября 2015 года. Мусаев уже второй мэр Махачкалы, фигурант уголовного расследования. Напомним, что в 2013 году был арестован Саид Амиров. Он возглавлял столицу Дагестана аж с 1998 года. Амиров получил пожизненный срок по двум приговорам Северо-Кавказского окружного военного суда. Амирова обвиняли в подготовке террористического акта, посягательстве на жизнь следователя СКР и других преступлениях. Сейчас Саид Амиров сидит в колонии для осужденных пожизненно.

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