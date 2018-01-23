В Махачкале в перестрелке ранены три человека

В Махачкале в ночь на 23 января произошла массовая драка и перестрелка, в результате чего три человека были госпитализированы с травматическими ранениями. Все участники конфликта установлены, а стрелок задержан.

По данным "Интерфакса", инцидент произошел на проспекте Ярагского между четырьмя молодыми людьми. В ходе драки, которая по словам сотрудников МВД, произошла на бытовой почве, один из участников потасовки применил травматический пистолет.

В результате двое мужчин получили ранения, а третьему сломали челюсть. Все пострадавшие госпитализированы. Стрелок был задержан сотрудниками полиции.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего", - сообщает агентство.