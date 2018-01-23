В Петербурге нашли женщину, 20 лет притворявшуюся студенткой колледжа

В Петербурге из общежития одного из колледжей была выселена женщина средних лет. Свыше 20 лет она притворялась студенткой и занимала отдельную комнату.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, дама изначально не имела никакого отношения к учебному заведению и в общежитие она заселилась по знакомству.

Несколько лет назад в колледже обратили внимание на гражданку и попросили покинуть комнату. Она отказалась.

Тогда колледж подал в суд. Но даже после решения о выселении женщина не съехала. Примечательно, что ей было куда идти – у нее есть жилплощадь в Петербурге, свой отказ дама мотивировала тем, что общежитие колледжа очень удобно расположено.

Лишь когда в общежитие пришли приставы, женщина освободила 16-метровую комнату и отдала ключи.