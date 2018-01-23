В Петербурге СК проверит видео с катанием на лодках в подвале

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку после заплыва, устроенного жильцами в подвале дома №9/30 по 9-й Советской улице. Уставшие от бесконечных затоплений петербуржцы прокатились там на лодке и сняли видео.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в ведомстве полагают, что неоднократное затопление подвала не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья жильцов.

По итогам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение.

Следователи пришли на 9-ю Советскую после того как жительница дома Наталья Давыдова и режиссер Дмитрий Кузора обнародовали видеозапись, как они плывут на лодке по подвалу дома. За 2,5 минуты, пока длится запись, лодка ни разу не садится на мель.

Причем, как сообщил "РГ" сам Крузора, при съемках лодка заплывала только в помещения, где глубина относительно небольшая. По словам петербуржца, в подвале на ряде участков толща воды превышает два метра. Причина же затопления подвала в незаконной перепланировке. После того, как собственник незаконно углубил дно на полметра, была нарушена гидроизоляция, и теперь подвал в здании топит с завидной регулярностью.