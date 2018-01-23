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23.01.2018 06:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Взяли вино на себя

Донские фермеры удивят гостей ЧМ-2018 гастрономической экзотикой
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7476 (13)
Донские виноделы используют чемпионат мира по футболу в 2018 году для того, чтобы заявить о себе на мировом рынке. Как известно, несколько матчей пройдут в Ростове-на-Дону, и это хороший шанс продвинуть уникальные вина и продукты местного производства.

Несколько лет назад федеральные власти приравняли вино к сельхозпродукции. После этого у отрасли открылось второе дыхание, в нее стали инвестировать как небольшие фермерские хозяйства, так и достаточно крупные компании с солидным капиталом. За несколько лет на юге разбиты сотни гектаров новых виноградников, и уже сейчас на рынке появились марки 2015, 2016 и 2017 годов, многие из которых высоко оценены на мировых выставках и дегустациях.

Фото: Ольга Бондаренко / РГ
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Как говорят эксперты, у донских производителей мало шансов победить на мировом рынке с классическими винными сортами типа мерло или шардоне. Европейские производители веками занимались их выращиванием и сейчас объективно обладают лучшими технологиями. Кроме того, в Евросоюзе огромные по сравнению с Россией бюджетные субсидии, что позволяет им держать низкую цену на готовую продукцию. Но у ростовских виноделов есть другое конкурентное преимущество: регион находится в самом северном диапазоне мира, где вообще возможно промышленное выращивание винограда. Ощутимые перепады температуры и вообще относительно холодный климат придают местной ягоде уникальные гастрономические свойства, которые пресыщенные ценители вина ищут сейчас по всему миру.

В хозяйстве "Эльбузд", например, в прошлом году получили первую партию вина из собственного винограда сорта каберне-фран. Оно оказалось настолько оригинальным, что покупатели в Германии уже забронировали почти полторы тысячи бутылок, а китайцы и вовсе просят продать им всю партию, пять тысяч.

Фото: depositphotos.com
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- Мы сейчас ведем переговоры с китайской стороной. Поставить весь объем мы пока не можем, во-первых, есть некоторые сложности с логистикой. Кроме того, в 2018 году мы хотели бы помочь Ростовской области и презентовать это вино здесь, на Дону, нашим футбольным гостям, - рассказал "РГ" директор по развитию донского винодельческого хозяйства "Эльбузд" Владимир Гончаров. - Это хороший пиар. Ведь вино можно не только попробовать, но и привезти домой в качестве сувенира.

Спрос на это вино из каберне-фран сейчас сильно превышает предложение, притом что это самый дорогой продукт в линейке компании.

Но не только вина предложат иностранцам в качестве местной экзотики. Как выяснила "РГ", через несколько месяцев в Ростовской области на рынок выпустят такие экзотические продукты, как уникальное варенье из жердел (диких абрикос) и тютины (шелковицы), а также мед из арбузов нардек.

- Эти продукты могут заинтересовать иностранцев. Мы планируем их выпускать в специальной красивой сувенирной упаковке, чтобы их тоже можно было увезти с собой, - рассказал директор ООО "Вилла Звезда" Игорь Губин. - Мы консультировались со столичными маркетологами. По их мнению, такие продукты будут востребованы и внутри страны. Так что, вероятно, с 2018 года мы будем выпускать их в промышленном масштабе и на постоянной основе.

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