Правительство РФ продлило субсидии легкой промышленности. В 2018 году в федеральном бюджете предусмотрено на эти цели 562 миллиона 649 тысяч рублей, в 2019 и 2020 годах - по 546 миллионов 738,4 тысячи рублей. В целом 1,6 миллиарда.

Помощь эта как нельзя более кстати. Сегодня в России шьется всего одна юбка на 25 женщин и один пиджак на 70 мужчин. Таковы данные Росстата. Эти показатели с небольшими колебаниями остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет. В прошлом году ситуация, если судить по Ростовской области, даже ухудшилась. За одиннадцать месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выпуск одежды на Дону сократился на 3,9 процента. Однако голыми южане пока не ходят. Чью же одежду мы носим?

- Пройдитесь по вещевому рынку, и ответ будет очевиден, - считает руководитель небольшого швейного цеха Яна Милованова. - Продавцы утверждают, что все сшито в Подмосковье, но в действительности происхождение одежды иное. Разобраться с этим сложно, как и с составом изделий, потому что маркировка либо отсутствует, либо не соответствует действительности, но в большинстве своем это изделия азиатских стран и турецкого легпрома.

Причем проверки магазинов женской одежды, обуви, текстиля и белья показали, что 54 процента товаров не соответствуют нормам качества и являются продукцией импортного производства. Санитарные врачи подтвердили мнение экспертов отрасли: наш регион по-прежнему большой прилавок для "массовки" из Китая и Турции. По оценке эксперта молодежного комитета Московской торгово-промышленной палаты Антона Алфера, доля импорта на отечественном рынке одежды сегодня более 75 процентов.

Однако, несмотря на засилье в магазинах и на рынках импортной одежды, товары отечественных производителей все же не исчезли и пока выдерживают конкуренцию. Как указано на сайте правительства области, уровень развития легкой промышленности региона определяют пять крупных компаний. А по мнению экспертов отрасли, "швейка" держится за счет малых предприятий, способных быстро обновлять ассортимент в зависимости от спроса.

- Мода очень изменчива, если раньше новую коллекцию надо было представлять раз в полгода, то сейчас - раз в три месяца, а иначе товар становится неликвидным, - говорит хозяйка ростовского Дома моды Елены Грималовской. - Большие предприятия неповоротливы, но их часто выручает оборонный заказ. Гражданская "швейка" держится именно на малом бизнесе, который значительно гибче в подходе к ассортименту.

Однако именно этот сегмент больше всего и страдает в последнее время. По словам Грималовской, около 70 процентов малых предприятий закрыли или законсервировали производство. Оставшиеся съехали из хороших помещений в ангары на окраины города. Производственники называют несколько причин, приведших к бедственному положению легпрома. Одна из основных - высокий уровень зависимости от импорта, необходимость приобретать ткани и комплектующие по высоким расценкам из-за роста курса валюты. Швейное оборудование, нитки, синтепон, флизелин и даже пуговицы - все это приобретается за границей. Как в известной песне: "А пуговка не наша! - сказали все ребята. - И буквы не по-русски написаны на ней".

Растаможить товар и сертифицировать его еще одна головная боль малых предприятий.

- Ткань, которую мы закупаем за рубежом, высокого качества, но производить растаможку долго и дорого, - утверждает Грималовская. - Сертификация - тоже процедура небыстрая и отнюдь не дешевая. По правилам сертифицировать товар надо по десяти и более показателям, каждый стоит денег. Хотя хватило бы 3 - 4 показателей, это и безопасность потребителя обеспечит, и предпринимателя не разорит. Кстати, рабочее место тоже надо сертифицировать. Так почему же малому бизнесу не уйти в тень и не шить "на коленке" или вообще не закрыться и заняться, к примеру, перепродажей? В "швейке" остались только энтузиасты, которые отдали делу не один десяток лет.

Логично было бы повысить таможенные сборы на ввоз иностранной одежды, а для своего производителя существенно снизить стоимость растаможки тканей и комплектующие. Но и это не решило бы проблему.

- Легпром губит на корню кредитная политика банков, - считает глава маркетингового отдела одного из крупнейших ростовских предприятий Роман Горобец. - Деньги нам дают под 23 - 25 процентов. Без кредитов невозможно развиваться, но и на стабильную рентабельность можно выйти только, избавившись от них вовсе. Государство выделило миллионы на поддержку нашей отрасли, но эти субсидии можно будет использовать только для возмещения части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015 - 2018 годах для увеличения объема производства. Опять кормим банки?

Сетуют производители и на изменившуюся не в лучшую для них сторону структуру рынка сбыта.

- Основа моего сбыта - мелкорозничные покупатели, которые продавали его конечному потребителю на открытых рынках и в павильонах, - говорит Яна Милованова. - Еще недавно вещевые рынки были главным народным бутиком, а сегодня они уходят со сцены. Их место занимают торговые центры, владельцы которых предпочитают якорных арендаторов с громкими брендами. Наиболее продвинутые покупатели перетекают в Интернет, где товар в несколько раз дешевле, а качество - как повезет.

Надо сказать, что предприимчивые южане пытались зарегистрироваться на крупнейших площадках, но столкнулись с тем, что там строго соблюдаются интересы предпринимателей. Во-первых, фирма должна иметь регистрацию в конкретной стране и, соответственно, платить там налоги. И во-вторых, надо быть производителем, а не перепродавцом.

- Мы начинали разработку отечественной торговой онлайн-площадки, позволяющей покупателям выбирать, сравнивать и приобретать товары и услуги, представленные сразу несколькими производителями, - рассказывает ростовский программист Андрей Просандеев, участвовавший в создании программного обеспечения электронного агрегатора товаров. - Но в последний момент инвестор свернул финансирование, посчитав утопической идею конкурировать с мировыми раскрученными площадками.

И все это происходит на фоне падения спроса. Бизнес не будет закупать и ввозить в нашу страну огромными партиями дешевую одежду, если она никому не интересна. Но "Армани" нам не по карману.

Комментарий

Юрий Пономарев, кандидат экономических наук:

- Я считаю сегодняшнюю ситуацию отнюдь не катастрофической. Сейчас на рынке одежды бренд не играет главную роль, мы готовы покупать вещи от неизвестного производителя. Но она должна быть качественной и недорогой, ну, и не "бабушкин салоп", конечно. Это отличная возможность для местных фабрик и для дизайнеров найти своего потребителя.