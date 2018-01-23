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23.01.2018 10:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ум на вырост

Под Астраханью для сельских детей открыли "Школу фермеров"
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7476 (13)
В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Вера" Астраханской области открылась "Школа фермеров", в которой подростков профессионально обучают основам сельского хозяйства. Как говорят в учреждении, это поможет будущим выпускникам получить востребованную специальность и затем гарантированное место работы.

Проект в экспериментальном порядке начали еще в 2014 году, и минувшей осенью выпускники школы успешно поступили в Астраханский агропромышленный колледж. Поэтому в новом году положительный опыт было решено расширить. Скорее всего, к сентябрю "Школу фермеров" окончат уже несколько десятков человек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Дело это добровольное, говорят в социально-реабилитационном центре, и дети охотно идут учиться. Как правило, сюда они попадают на время из неблагополучных семей, при этом многие из них хотели бы чего-то добиться в жизни. И это - отличный шанс попробовать свои силы в сельском хозяйстве.

Экспериментальная программа позволяет подросткам еще со школьной скамьи получить основные навыки земледелия. Теорию преподают в учебных классах. На таких занятиях воспитанники изучают основные требования к почве, грунту, узнают особенности выращивания ранней рассады овощей, цветов и многое другое. Теорию учат в основном зимой. Ну а в теплое время года ребята выходят на поля. С марта их регулярно возят на экскурсии к фермерам и знакомят с ремеслом. Как отмечают педагоги, большинство навыков можно отработать только на практике, и такая ориентированность позволяет школьникам быстро получить нужные компетенции.

С ранней весны новая группа начнет сезон: будут сеять в теплице зелень, овощи и цветы на рассаду. Затем начнется пора огурцов и редиски, а когда потеплеет, будут сажать картофель.

Девочки проявляют интерес к цветоводству, говорят учителя. Зимой младшие воспитанники и ребята постарше ухаживали за комнатными цветами: пеларгонией, фиалками, бархатцами, выращивали в теплице рассаду, а затем высаживали ее на клумбы.

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