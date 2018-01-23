Под Геленджиком шторм вынес на берег ящик с зенитными снарядами

Шторм вынес на берег Черного моря ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Необычную находку на береговой линии поселка Архипо-Осиповка близ Геленджика обнаружили местные жители.

- Были найдены четыре 40-миллиметровых зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors. Несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии, - рассказали в ведомстве.

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел, которые проведут экспертизу и примут по данному факту процессуальное решение.