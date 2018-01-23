В Симферополе родственники 21-летней девушки обвинили сотрудников Республиканской клинической больницы им. Семашко в том, что они выгнали ее ночью на мороз, отказав в госпитализации, что в итоге и привело к трагедии. Главврач это отрицает. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что же произошло на самом деле?

До своего 22-летия Таня Пименова, находившаяся на шестом месяце беременности, не дожила несколько дней. Все началось с поднявшейся температуры.

- Мы сбивали ее дома, пока она была невысокой, - рассказал гражданский муж погибшей Владислав. - Когда она рванула до 38, вызвали "скорую". Медики причину не установили, но сделали укол и сказали, что полегчает, и предложили госпитализацию в инфекционное отделение. Мы отказались - мало ли какую заразу там можно подцепить. Потом у Тани начала отниматься нога, снова поднялась температура. Тогда ее увезли в Луговскую больницу, после которой она попала в Семашко. Там в госпитализации и осмотре ей отказали - в три часа ночи она позвонила и сказала, что ее выгоняют. Домой в итоге она добралась на такси.

На следующий день дома девушке стало хуже - опять отнялись ноги. "Скорая" на этот раз отвезла ее с матерью сразу в больницу им. Семашко, и врачи обнаружили, что плод - без движения. Татьяну отправили на искусственные роды в перинатальный центр, и там она скончалась. Родственники подозревают, что трагедия произошла из-за полученного накануне переохлаждения.

Руководство больницы им. Семашко отказ в госпитализации отрицает. Врачи утверждают, что все было наоборот - пациентка ушла из приемного покоя сама.

- По всей видимости, у нее произошел какой-то конфликт с родственниками - телефонный разговор с ними она вела с использованием ненормативной лексики, - рассказал "РГ" главный врач Александр Остапенко. - Девушка позвонила матери и сказала: "Если вы не хотите меня забирать, тогда я уйду сама". В госпитализации мы ей не отказывали.

По словам заместителя главврача по медицинской части Валентины Фурсовой, санитарки подготовили для Татьяны кушетку с постельным бельем. Но когда хотели позвать на ночлег, ее уже не было.

- Никто из врачей не отказывался помочь женщине, - сказала Фурсова. - Есть объяснительные записки от всех, кто работал в эту смену. Даже если к нам привозят пьяных бездомных, мы обычно оставляем их ночевать до утра. И кто мог выставить на мороз беременную девушку? Это полный абсурд. Изначально у пациентки было направление на госпитализацию в инфекционную больницу. Там ее обследовали и заподозрили гестационный пиелонефрит, с этим предварительным диагнозом привезли к нам на консультацию. Ее осмотрели терапевт и уролог. Температура была 37,6. Расписали ей лечение, но она приняла самостоятельное решение покинуть больницу.

Причину смерти до сих пор не озвучили ни медики, ни родственники. Собственную проверку начал крымский минздрав. Следователи СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), изъяли в больнице всю необходимую медицинскую документацию и опрашивают персонал. А Следственный комитет в своем сообщении подчеркнул, что факт отказа в госпитализации в больнице им. Семашко все же был установлен.