Новости

Полицейский открыл огонь по сотрудникам прокуратуры в Мексике 22:22
Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 22:05
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 21:35
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 21:28
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 21:15
У Белого дома задержали потенциального стрелка 20:55
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 20:51
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 20:25
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 20:21
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 20:17
В России предложили ввести новую меру пресечения 19:57
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 19:56
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 19:50
Президент Аргентины призвал развивать стратегическое партнерство с РФ 19:41
На Курском направлении восстановлено движение поездов после аварии 19:34
Японские ученые создали программу, которая поможет предотвратить ДТП 19:26
Город нефтехимиков стал культурной столицей Беларуси 19:25
Знарок и весь штаб хоккейной сборной РФ приглашены на Олимпиаду 19:20
Журналисты Швейцарского телеграфного агентства объявили забастовку 19:16
Продюсер драмы Звягинцева "Нелюбовь" оценил ее шансы на "Оскар" 19:10
Прокуратура проверит видео с курящим ребенком в Северной Осетии 19:09
МОК пояснил принцип приглашения россиян на Олимпиаду 19:02
Более 500 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в "Доброделе" 18:28
Клинцевич назвал недостаточным срок службы по призыву в один год 18:23
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 20:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неприемный покой

Следователи выясняют причину смерти беременной женщины после отказа в госпитализации
Текст: Антон Госьцик, Илья Изотов (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
В Симферополе родственники 21-летней девушки обвинили сотрудников Республиканской клинической больницы им. Семашко в том, что они выгнали ее ночью на мороз, отказав в госпитализации, что в итоге и привело к трагедии. Главврач это отрицает. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что же произошло на самом деле?

До своего 22-летия Таня Пименова, находившаяся на шестом месяце беременности, не дожила несколько дней. Все началось с поднявшейся температуры.

- Мы сбивали ее дома, пока она была невысокой, - рассказал гражданский муж погибшей Владислав. - Когда она рванула до 38, вызвали "скорую". Медики причину не установили, но сделали укол и сказали, что полегчает, и предложили госпитализацию в инфекционное отделение. Мы отказались - мало ли какую заразу там можно подцепить. Потом у Тани начала отниматься нога, снова поднялась температура. Тогда ее увезли в Луговскую больницу, после которой она попала в Семашко. Там в госпитализации и осмотре ей отказали - в три часа ночи она позвонила и сказала, что ее выгоняют. Домой в итоге она добралась на такси.

На следующий день дома девушке стало хуже - опять отнялись ноги. "Скорая" на этот раз отвезла ее с матерью сразу в больницу им. Семашко, и врачи обнаружили, что плод - без движения. Татьяну отправили на искусственные роды в перинатальный центр, и там она скончалась. Родственники подозревают, что трагедия произошла из-за полученного накануне переохлаждения.

Руководство больницы им. Семашко отказ в госпитализации отрицает. Врачи утверждают, что все было наоборот - пациентка ушла из приемного покоя сама.

Врачи опровергли отказ в госпитализации беременной крымчанки

- По всей видимости, у нее произошел какой-то конфликт с родственниками - телефонный разговор с ними она вела с использованием ненормативной лексики, - рассказал "РГ" главный врач Александр Остапенко. - Девушка позвонила матери и сказала: "Если вы не хотите меня забирать, тогда я уйду сама". В госпитализации мы ей не отказывали.

По словам заместителя главврача по медицинской части Валентины Фурсовой, санитарки подготовили для Татьяны кушетку с постельным бельем. Но когда хотели позвать на ночлег, ее уже не было.

- Никто из врачей не отказывался помочь женщине, - сказала Фурсова. - Есть объяснительные записки от всех, кто работал в эту смену. Даже если к нам привозят пьяных бездомных, мы обычно оставляем их ночевать до утра. И кто мог выставить на мороз беременную девушку? Это полный абсурд. Изначально у пациентки было направление на госпитализацию в инфекционную больницу. Там ее обследовали и заподозрили гестационный пиелонефрит, с этим предварительным диагнозом привезли к нам на консультацию. Ее осмотрели терапевт и уролог. Температура была 37,6. Расписали ей лечение, но она приняла самостоятельное решение покинуть больницу.

В Крыму возбудили дело по факту смерти беременной в больнице

Причину смерти до сих пор не озвучили ни медики, ни родственники. Собственную проверку начал крымский минздрав. Следователи СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), изъяли в больнице всю необходимую медицинскую документацию и опрашивают персонал. А Следственный комитет в своем сообщении подчеркнул, что факт отказа в госпитализации в больнице им. Семашко все же был установлен.

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"