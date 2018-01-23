В Сочи авария оставила без воды десять тысяч жителей

Во вторник в связи с аварией без воды остались несколько районов Сочи, ориентировочно десять тысяч жителей.

- Был поврежден магистральный водовод диаметром 800 миллиметров по улице Медовая. В результате остановлена работа ВНС-2 водозабора Адлер. Без водоснабжения остались 11 улиц Адлера, и частично поселки Кудепста, Хоста, Раздольное и микрорайон Мацеста, - рассказали в МУП "Водоканал".

Планируется, что ремонтные работы завершатся сегодня к 16.00. Организован подвоз воды к социально-значимым объектам.