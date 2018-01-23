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23.01.2018 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи авария оставила без воды десять тысяч жителей

Текст: Ольга Бондаренко (Краснодарский край)

Во вторник в связи с аварией без воды остались несколько районов Сочи, ориентировочно десять тысяч жителей.

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- Был поврежден магистральный водовод диаметром 800 миллиметров по улице Медовая. В результате остановлена работа ВНС-2 водозабора Адлер. Без водоснабжения остались 11 улиц Адлера, и частично поселки Кудепста, Хоста, Раздольное и микрорайон Мацеста, - рассказали в МУП "Водоканал".

Планируется, что ремонтные работы завершатся сегодня к 16.00. Организован подвоз воды к социально-значимым объектам.

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