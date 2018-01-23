Новости

Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla на 10 лет 22:05
Верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса 21:35
В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы 21:28
В ООН заявили о мирных жертвах в результате обстрелов в районе Африна 21:15
У Белого дома задержали потенциального стрелка 20:55
Совбез ООН проведет заседание в связи с сообщениями о химатаке в Сирии 20:51
Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру 20:25
Над Москвой взойдет "кровавая" Луна 20:21
Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане 20:17
В России предложили ввести новую меру пресечения 19:57
83-летняя Брижит Бардо созналась в хронической мизантропии 19:56
Глава ВТБ сравнил новые санкции США с объявлением войны‍ 19:50
Президент Аргентины призвал развивать стратегическое партнерство с РФ 19:41
На Курском направлении восстановлено движение поездов после аварии 19:34
Японские ученые создали программу, которая поможет предотвратить ДТП 19:26
Город нефтехимиков стал культурной столицей Беларуси 19:25
Знарок и весь штаб хоккейной сборной РФ приглашены на Олимпиаду 19:20
Журналисты Швейцарского телеграфного агентства объявили забастовку 19:16
Продюсер драмы Звягинцева "Нелюбовь" оценил ее шансы на "Оскар" 19:10
Прокуратура проверит видео с курящим ребенком в Северной Осетии 19:09
МОК пояснил принцип приглашения россиян на Олимпиаду 19:02
Более 500 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в "Доброделе" 18:28
Клинцевич назвал недостаточным срок службы по призыву в один год 18:23
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду 18:22
В Кентукки при стрельбе в школе погиб ученик 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
В России появятся способные "выжить" в 50-градусные морозы вертолеты
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 20:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ждут у моря

В Волгограде остановочный павильон украсили картинами Айвазовского
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Остановку общественного транспорта "Краснознаменская" в Волгограде обклеили репродукциями картин знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. В случае позитивных отзывов жителей власти продолжат украшать павильоны шедеврами классиков живописи.
Фото: Роман Мерзляков В случае позитивных отзывов горожан власти продолжат украшать остановки классическими изображениями. Фото: Роман Мерзляков
В случае позитивных отзывов горожан власти продолжат украшать остановки классическими изображениями. Фото: Роман Мерзляков

Реконструкция 86 посадочных площадок проходит в четырех районах Волгограда. И надо заметить, что новые остановочные комплексы пока объединили горожан в их... неприятии: как оказалось, конструкции не защищают ни от солнца, ни от ветра, ни от дождя. Так что картины на стеклянной стене кроме несомненной эстетической несут и сугубо утилитарную нагрузку: они создают хотя бы какую-то преграду солнечным лучам, от которых жарким волгоградским летом очень хочется укрыться.

Фото: Репродукция Ивана Айвазовского
Картину Айвазовского продали на аукционе в Праге за 600 тысяч евро

- Пока это пилотный проект - подрядчик предложил закрыть заднюю стенку картинами. Посмотрим на реакцию волгоградцев. Если горожанам идея понравится, то можно будет распространить опыт и на другие остановки. Но, возможно, люди захотят увидеть и что-то другое. Например, карту города. Все предложения мы принимаем на "горячей линии", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации города.

Между тем пассажирам нововведение понравилось. Люди с интересом разглядывали этюд "Море", батальное произведение "Чесменский бой", умиротворяющий морской пейзаж "После бури" и более динамичные работы "Башня. Кораблекрушение" и "Парусник".

Так что теперь волгоградцы будут в буквальном смысле ждать у моря, но не погоды, а автобус или троллейбус.

- Я только за такое начинание, - поделилась радостью горожанка Ольга Ильченко. - Было бы совсем хорошо, если бы еще взялись за картины эпохи Возрождения. Но Айвазовский мне тоже очень нравится. Вообще очень радует глаз, когда с какой-то выдумкой подходят. Как, например, в Абхазии, где остановки оформлены как ракушки.

В Швейцарии сняли с аукциона похищенную в России картину Айвазовского

- Положительно отношусь к тому, что город украшают. К чемпионату мира Волгоград должен подойти во всем великолепии. Во всяком случае в центральной части, на пути следования к стадиону, где будут ходить болельщики из других городов и стран. Можно бы и на другие районы города распространить впоследствии. К тому же размещение картин классиков в общественных местах можно рассматривать как некий просветительский проект, что тоже очень нужно сегодня, - считает волгоградец Павел Андреев-Чадаев.

Главное сегодня

В Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с фильмом "Смерть Сталина"
ФХР назвала имена хоккеистов, получивших приглашение на Олимпиаду
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения
Объявлены номинанты на премию "Оскар"