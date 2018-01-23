Остановку общественного транспорта "Краснознаменская" в Волгограде обклеили репродукциями картин знаменитого мариниста Ивана Айвазовского. В случае позитивных отзывов жителей власти продолжат украшать павильоны шедеврами классиков живописи.

Реконструкция 86 посадочных площадок проходит в четырех районах Волгограда. И надо заметить, что новые остановочные комплексы пока объединили горожан в их... неприятии: как оказалось, конструкции не защищают ни от солнца, ни от ветра, ни от дождя. Так что картины на стеклянной стене кроме несомненной эстетической несут и сугубо утилитарную нагрузку: они создают хотя бы какую-то преграду солнечным лучам, от которых жарким волгоградским летом очень хочется укрыться.

- Пока это пилотный проект - подрядчик предложил закрыть заднюю стенку картинами. Посмотрим на реакцию волгоградцев. Если горожанам идея понравится, то можно будет распространить опыт и на другие остановки. Но, возможно, люди захотят увидеть и что-то другое. Например, карту города. Все предложения мы принимаем на "горячей линии", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации города.

Между тем пассажирам нововведение понравилось. Люди с интересом разглядывали этюд "Море", батальное произведение "Чесменский бой", умиротворяющий морской пейзаж "После бури" и более динамичные работы "Башня. Кораблекрушение" и "Парусник".

Так что теперь волгоградцы будут в буквальном смысле ждать у моря, но не погоды, а автобус или троллейбус.

- Я только за такое начинание, - поделилась радостью горожанка Ольга Ильченко. - Было бы совсем хорошо, если бы еще взялись за картины эпохи Возрождения. Но Айвазовский мне тоже очень нравится. Вообще очень радует глаз, когда с какой-то выдумкой подходят. Как, например, в Абхазии, где остановки оформлены как ракушки.

- Положительно отношусь к тому, что город украшают. К чемпионату мира Волгоград должен подойти во всем великолепии. Во всяком случае в центральной части, на пути следования к стадиону, где будут ходить болельщики из других городов и стран. Можно бы и на другие районы города распространить впоследствии. К тому же размещение картин классиков в общественных местах можно рассматривать как некий просветительский проект, что тоже очень нужно сегодня, - считает волгоградец Павел Андреев-Чадаев.