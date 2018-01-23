В Волгоградской области фура столкнулась с БТР

В Калачевском районе Волгоградской области грузовой автомобиль Freightliner Century с полуприцепом столкнулся с бронетранспортером.

Как информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, 29-летний водитель грузовика, следуя по федеральной трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский не уступил дорогу транспортной колонне и врезался в БТР-80, которым управлял военнослужащий.

В результате ДТП фура съехала в кювет и опрокинулась. Водитель грузовика получил травму головы, он доставлен в больницу.