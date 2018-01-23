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23.01.2018 06:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С купеческим размахом

Впервые в Ростове самострой не стали разрушать до основания, а реконструировали
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России №7476 (13)
В Ростове ликвидировали самострой, с которым боролись 15 лет. Завершена реконструкция так называемого дома Бояркина, торгового павильона прямо в центре города. За долгие годы своего скандального существования он получил прозвище "гиперларек": заявленный в самом начале строительства как двухэтажный дом, он неожиданно вырос в шестиэтажную коробку.

История дома Бояркина началась в 1995 году, когда шахтинский предприниматель и депутат областного Законодательного собрания от города Шахты Олег Бояркин приобрел в самом центре Ростова двухэтажный торговый дом Максимова, памятник архитектуры, построенный в 1840 году. Здание он купил с обязательством реконструировать памятник, однако в 2001 году собственник добился в Ленинском суде, чтобы торговый дом Максимова исключили из реестра памятников. И на следующий же год получил разрешение построить легкую разборную конструкцию, которая на деле выросла в громоздкую высотку.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Гиперларек Бояркина" возвышался над Соборной площадью, уродуя облик находящегося рядом старого базара. Еще в 2002 году мэр Ростова подписал первое постановление о сносе самостроя, и с тех пор прошла череда судов, которые принимали решение снести незаконную постройку, но дом так и стоял. В конце концов горожане перестали верить, что "гиперларек" когда-либо снесут. И все же в 2017 году по решению областного арбитражного суда, согласившегося с тем, что дом не вписывается в концепцию исторического центра города, все же начали снос незаконно построенного здания. Причем властям удалось договориться с новым собственником, который получил разрешение департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону на реконструкцию объекта незавершенного строительства.

Главный архитектор города - директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Илюгин пояснил "РГ", что в ходе реконструкции выполнен демонтаж строительных конструкций, закреплен грунт и усилена фундаментная плита, а также возведены дополнительные элементы каркаса здания в соответствии с архитектурными решениями фасада. Подрядчиком выступала ростовская строительная фирма, которая в качестве оплаты получит материалы, оставшиеся от разобранного здания.

- Снос самовольно возведенного здания в центральной исторической части города - важное событие года, завершившее многолетний спор, - заключил главный архитектор города Роман Илюгин.

Тем временем

В управлении ФССП региона сообщили "РГ", что в 2017 году насчитывалось 266 исполнительных производств о сносе самовольно возведенных строений. Из них 245 были возбуждены в отношении физических лиц, 12 - в отношении юридических, 9 - в отношении ИП. Каждое исполнительное производство с точки зрения практического исполнения весьма проблематично, что можно объяснить несколькими причинами. Большинство должников, обязанных решением суда произвести снос самовольно возведенных строений, являются физическими лицами. И нередко приходится решать вопрос о финансировании расходов на снос здания за счет средств федерального бюджета. В 2017 году федеральные деньги на эти цели не поступали.

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