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23.01.2018 04:47
Рубрика: В мире

Роспотребнадзор заявил о лихорадке Ласса в Нигерии

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении лихорадки Ласса в Нигерии. В стране зарегистрировано восемь случаев с симптомами геморрагической лихорадки Ласса, из которых один — со смертельным исходом и один – с лабораторно подтвержденным диагнозом.

Роспотребнадзор посоветовал делать прививки перед посещением Нигерии

Роспотребнадзор обращает внимание граждан РФ и просит учитывать данные сведения при планировании поездок, передает ТАСС.

Лихорадка Ласса - это опасная геморрагическая инфекция вирусной природы. Вирус передается через пищу или загрязненные животными предметы обихода. Характеризуется тяжелым лечением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом, геморрагическим синдромом. Больной человек представляет опасность для окружающих.

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