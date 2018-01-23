Россия оказалась на 26-м месте в списке лучших стран мира

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 2018 года, составленном журналом US News & World Report. Одну из самых высоких оценок страна получила по показателям военной мощи и политического влияния, одну из низших - по показателям открытости для бизнеса.

US News & World Report составлял ежегодный рейтинг лучших стран мира вместе с консалтинговой компанией BAV Consulting и Уортонской школой бизнеса при Пенсильванском университете. Его авторы провели социологический опрос 21 тысячи респондентов из 36 стран, причем в выборку вошли как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане. Опрашиваемые оценивали, какое из предложенных 65 качеств больше всего подходит тому или иному государству. После этого оценки складывались и распределялись по девяти категориям: туризм, гражданское общество, культурное влияние, открытость для бизнеса, историческое наследие, экономическое развитие, развитие предпринимательства, уровень жизни, а также сила и влияние власти. Полученные результаты сопоставлялись еще и с паритетом покупательной способности каждой страны на душу населения (по данным МВФ).

Всего в рейтинг вошли 80 государств. Лучшей страной мира по совокупности всех показателей стала Швейцария, на втором месте - Канада. Они не изменили своих позиций в рейтинге с прошлого года. Третье место заняла Германия, поднявшись за год с четвертой позиции. На четвертой строчке рейтинга в этом году оказалась Великобритания (опустилась на одну позицию по сравнению с прошлым годом), на пятой - Япония (изменений по сравнению с прошлым годом нет). Также в десятку лучших стран попали Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды. Замыкают рейтинг Нигерия, Иран, Сербия, Ангола и Алжир.

России удалось немного улучшить свои позиции по сравнению с рейтингом 2017 года: она поднялась на одну строчку, на 26-е место. При этом в рейтинге 2016 года Россия занимала 24-е место. В 2018 году соседями России в рейтинге оказались Индия (25-е место) и Таиланд (27-е место).

Лучшими странами мира в рейтинге признаны Швейцария, Канада и Германия

Одну из наивысших оценок Россия получила в "силовой" группе. Десять из десяти баллов было выставлено по параметрам "военная мощь", "политическое влияние" и "лидер". Чуть меньше (9,2 балла) Россия получила за показатели экономического влияния и мощи международных альянсов. В целом в "силовой" группе Россия заняла вторую строчку, пропустив вперед США и обогнав Китай.

В "экономической" группе Россия расположилась на восьмой строчке (6,2 балла) как одна из крупнейших экономик мира. Лучшими в этой категории оказались Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. В группе "историческое наследие" Россия заняла 16-е место (5,3 балла), при этом ее лидерами стали Италия, Испания и Греция. По показателю "культурное влияние" Россия оказалась на 23-м месте (3,5 балла). Лучшими в этой группе были Италия, Франция и США. По развитию предпринимательства Россия заняла 24-е место (первая тройка - Германия, Япония и США).

По другим категориям Россия заняла сравнительно низкие места. По качеству жизни РФ отправилась на 38-ю строчку, по развитию гражданского общества - на 39-ю, по туризму - на 56-ю. По категории "открытость для бизнеса" Россия получила ноль баллов, заняв последнее, 80-е место. Лучшими по этому показателю стали Швейцария, Люксембург и Панама.