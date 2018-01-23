Россия поможет Сирии восстановить связь и инфраструктуру

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров подтвердил обещание помочь Сирии восстановить связь и инфраструктуру в разрушенной стране, о чем российского чиновника просили коллеги на совещании в министерстве связи Сирийской республики.

За годы войны террористы уничтожили здесь 1,5 миллиона коммуникационных линий, в результате чего в стране наблюдаются серьезные перебои с телефонной связью. Сирийские операторы сотовой связи пока не могут решить эту проблему самостоятельно и рассчитывают на помощь российских специалистов.

Российский министр также пообещал оказать помощь Сирии в обучении студентов IT-специальностям и восстановлении линий связи. А для того, чтобы улучшить связь не только в самой Сирии, но и между Сирией и Россией, Никифоров предложил создать несколько прямых магистральных каналов связи между странами. По его словам, партнерами этого проекта, вероятно, станут Иран и Ирак.