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23.01.2018 07:24
Рубрика: Экономика

Россия улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира

Текст: Сергей Куликов

По итогам прошлого года Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира из 80 по версии журнала US News & World Report.

Страны оценивались по таким критериям, как развитие туризма, инноваций, социальной сферы, культуры, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы издания.

Фото: depositphotos.com
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Тройка лидеров состоит из Швейцарии, Канады и Германии. Замыкают рейтинг Сербия (78 место), Ангола (79) и Алжир (80). Из постсоветских стран в перечень попали Латвия (59), Украина (69), Казахстан (70) и Белоруссия (72-е место).

Между тем по такому критерию, как сила и влияние в мире, Россия заняла второе место, уступив лишь США. На третьем месте - Китай. И хотя за год ситуация не изменилась, аналитики издания отмечают, что по этому показателю "разрыв между США и Россией сужается".

По темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) Россия заняла восьмую строчку, как страна с одной из крупнейших экономик мира. Лидерами же здесь стали ОАЭ, Индия и Сингапур.

Напомним, что ежегодный рейтинг лучших стран мира составляется US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Его выводы и показатели основываются на результатах социологического опроса более чем 21 тысячи человек по всему миру, включая как представителей бизнеса, так и обычных граждан.

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