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23.01.2018 21:20

Непробиваемый Андрей

Российский голкипер "Тампы" Василевский стал первой звездой дня в НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
Очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стал звездным часом для голкипера клуба "Тампа-Бэй" Андрея Василевского.
Фото: REUTERS Вратарь "Тампы" Андрей Василевский в матче против "Чикаго" отразил все 40 бросков по своим воротам. Фото: REUTERS
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский в матче против "Чикаго" отразил все 40 бросков по своим воротам. Фото: REUTERS

Наш вратарь блестяще провел матч против "Чикаго", отразил все 40 бросков по своим воротам и в седьмой раз в текущем сезоне оставил ворота на замке. Отметим, что Андрей по количеству "сухих" матчей повторил клубный рекорд, установленный Николаем Хабибулиным в сезоне 2001-2002.

Ну а абсолютный рекорд НХЛ принадлежит Джорджу Хайнсворту, который в сезоне 1928-1929 годов смог отстоять "на ноль" 22 матча в регулярном чемпионате.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Определились очередные участники плей-офф КХЛ

Но вернемся в день сегодняшний. Решением специального жюри Василевскому заслуженно достались лавры первой звезды дня в НХЛ, чему сам хоккеист был очень рад.

"Для всей команды это очень важная победа, - цитирует Василевского русскоязычная версия сайта НХЛ. - Она должна добавить нам уверенности. Но эта игра уже в прошлом - надо думать о следующей".

В свою очередь, наставник "Тампы" Джон Купер был щедр на похвалы и особо отметил действие российского легионера:

- Я рад, что после череды неудачных матчей мы вернулись. Это произошло во многом благодаря вратарю. Андрей показал, что обладает крепким мужским характером, и команда очень верно среагировала. Мы перестали делать глупые ошибки. Надеюсь, что мы продолжим регулярный чемпионат в том же духе.

Второй звездой игрового дня стал также голкипер - страж ворот "Детройта" Петер Мразек. Чех оставил свои ворота на замке, совершив в матче с "Нью-Джерси" (3:0) 37 сейвов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Питерский СКА досрочно выиграл "регулярку" КХЛ

Тройку лучших замыкает нападающий "Аризоны" Ник Казинс, набравший три (2+1) очка в игре с "Айлендерс", которую его клуб выиграл в овертайме - 3:2.

Порадуемся и за форварда Наиля Якупова, который помог "Колорадо" обыграть "Торонто" - 4:2.

Наш хоккеист провел на льду чуть более девяти минут и смог стать автором одной из шайб, прервав девятиматчевую безголевую серию.

Заявка с Невы

Тем временем стало известно, что Санкт-Петербург подал в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ

В заявке Северной столицы указаны две арены для проведения матчей ЧМ - Ледовый дворец на 12 300 зрительских мест и дворец спорта "Юбилейный" на 6400 мест.

Также правительство Петербурга совместно с хоккейным клубом СКА в настоящее время прорабатывают инвестиционное предложение по реконструкции спортивно-концертного комплекса "Петербургский".

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