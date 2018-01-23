Действующий чемпион России "Спартак" намерен серьезно укрепить состав перед стартом второй части сезона. Москвичи близки к подписанию контрактов с Николой Максимовичем ("Наполи") и Рикардо Альваресом ("Сампдория").

О переходе Максимовича должно быть объявлено уже на этой неделе. По данным итальянских СМИ, "Спартак" договорился с "Наполи" об аренде сербского защитника до конца сезона с последующим правом выкупа. Никола призван заменить Георгия Джикию, получившего травму крестообразных связок колена.

Что касается Альвареса, то аргентинец уже дал согласие на переезд в Россию. "Сампдория" также не прочь отпустить игрока, не попадающего в стартовый состав команды. За этот трансфер "красно-белые" заплатят три миллиона евро.

Первый официальный матч в этом году спартаковцы проведут 15 февраля. В этот день москвичи примут "Атлетик" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.