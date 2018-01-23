Суд приговорил соучастницу экс-министра финансов Подмосковья к 11 годам

Суд в Москве приговорил соучастницу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанну Булах к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, дело Булах был выделено в отдельное производство, так как Булах находится на территории США и не может быть экстрадирована. Суд проходил в заочной форме и без участия обвиняемой.

Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам группы. Группой руководил Алексей Кузнецов - бывший муж Булах. Ущерб от деятельности группы составил более 10 млрд рублей.