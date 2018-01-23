Новости

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение 13:19
Песков развеял слухи про здоровье Лаврова 13:19
Суд приговорил соучастницу экс-министра финансов Подмосковья к 11 годам 13:10
Решение о прямой железной дороге Керчь-Симферополь примут в феврале 13:08
Собянин: Число ДТП с выездом на встречную полосу сократилось в Москве в 2,5 раза 13:06
Опубликован рейтинг самых популярных иномарок с пробегом в России 12:59
В Подмосковье для ликвидации пробок перепланируют 213 перекрестков 12:58
На Курском направлении сломалась "Ласточка" 12:41
Песков прокомментировал "удручающие новости" от МОК 12:41
Прокат фильма "Смерть Сталина" предложено перенести 12:39
Росалкоголь и производители опровергли сообщения о падении продажи водки 12:36
В Кремле надеются, что ситуация с Аном, Шипулиным и Устюговым прояснится 12:30
Аксенов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму 12:25
Песков: Москва не должна уведомлять Киев о передаче крымского вооружения 12:25
В Крыму пронумеруют все пляжи 12:22
На Кубани в мусорном контейнере нашли ребенка 12:15
Появилось жуткое видео схода лавины на курорте в Японии 12:14
В Сочи авария оставила без воды десять тысяч жителей 12:11
В Москве медведь отобрал у мальчика бутерброд с сыром 12:10
В Новой Зеландии нашли останки неизвестной науке гигантской летучей мыши 12:09
В Югре пассажиров эвакуировали из сломавшегося на морозе автобуса 12:01
Обвиняемый в теракте петербуржец обжаловал свой арест 12:01
Роскосмос запланировал 150 пусков к 2025 году 11:55
Шипулина, Ана и Устюгова не включили в список участников Игр-2018 11:48
Жителя Башкирии осудили за похищение человека 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
23.01.2018 13:10
Рубрика: Происшествия

Суд приговорил соучастницу экс-министра финансов Подмосковья к 11 годам

Суд в Москве приговорил соучастницу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанну Булах к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фото: depositphotos.com
В Швейцарии арестовали имущество жены экс-главы минфина Подмосковья

Напомним, дело Булах был выделено в отдельное производство, так как Булах находится на территории США и не может быть экстрадирована. Суд проходил в заочной форме и без участия обвиняемой.

Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам группы. Группой руководил Алексей Кузнецов - бывший муж Булах. Ущерб от деятельности группы составил более 10 млрд рублей.

Главное сегодня

Шипулина, Ана и Устюгова не включили в список участников Игр-2018
Пушков предложил Киеву заплатить взнос в Совет Европы за Москву
Прокат фильма "Смерть Сталина" предложено перенести
Британцы раскритиковали слова генерала о "враждебной России"
Россия улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира