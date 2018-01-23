Таиланд купит у России циклотрон для развития ядерной медицины

В 2019 году Росатом направит в Таиланд компактный ускоритель заряженных частиц СС-30/15, который станет основой будущего циклотронно-радиохимического комплекса. Его построят в районе Онгкарак провинции Накхоннайок. Срок реализации проекта - четыре года.

Комплекс необходим для развития в Таиланде ядерной медицины. С помощью радионуклидов местные врачи смогут выполнять высокоэффективную диагностику и терапию широкого спектра заболеваний, главным образом в области онкологии и кардиологии.

Как сообщает РИА Новости, в 2020 году на площадке комплекса запланировано выполнить пуско-наладочные работы, а также провести испытания ускорителя.