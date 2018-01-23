Трамп подписал законопроект о продлении финансирования правительства

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал проект резолюции о временном финансировании до 8 февраля федерального правительства, передает ТАСС. Ранее документ был поддержан обеими палатами конгресса.

Таким образом, госучреждения могут в полном объеме возобновить работу, прерванную 20 января из-за отсутствия средств. С начала нового финансового года, который стартовал в стране первого октября, временный бюджет принимается уже в четвертый раз.

Республиканцы и демократы в сенате не могли договориться по ряду параметров бюджета, включая иммиграционные меры. В понедельник главы двух фракций - Митч Макконнелл и Чарльз Шумер - все-таки заключили сделку. Демократы согласились поддержать резолюцию с условием, что сразу после этого начнутся переговоры по миграционной реформе.