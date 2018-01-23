Трех граждан Чехии обвинили в терроризме

Полиция Чехии выдвинула обвинения в терроризме против трех граждан страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Речь идет о бывшем пражском имаме Самере Шехадене, его брате 27-летнем Омаре с женой Фатимой. До принятия ислама 24-летнюю женщину звали Кристина. Братья родились в Праге в семье выходцев из Палестины.

По данным спецслужб, Омар осенью 2016 года выехал в Сирию, где присоединился к боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация). Вслед за ним в арабскую республику отправилась Фатима.

Шехаден помогал родственникам в выезде в район боевых действий и установлении контактов с террористами. Он также активно распространял идеи исламистов среди мусульман.

В настоящее время обвиненные в терроризме скрываются от правосудия. Они находятся за пределами Европы. В частности, бывший пражский имам нашел пристанище в Мавритании.