У Белого дома задержали потенциального стрелка

О ЧП в самом центре Вашингтона сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на Секретную службу США. Глубокой ночью ее сотрудники обыскали возле Белого дома подозрительный легковой автомобиль. А у его владельца нашли заряженный пистолет.

Личность задержанного под стенами президентской резиденции не разглашается. Известно лишь, что мужчина был доставлен в столичный полицейский участок для допроса. Его обвинили в ношении оружия без регистрации, а также хранении боеприпасов. Не известно, был ли у него какой-то злой умысел.