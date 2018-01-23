Управление ООН по контртерроризму получит от РФ два миллиона долларов

Москва внесет два миллиона долларов в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ). Об этом сообщило постоянное представительство РФ при всемирной организации.

"Правительством Российской Федерации принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму в размере 2 миллионов долларов США - приводит РИА Новости сообщение постпредства. - Начиная с 2019 года, на финансирование деятельности УКТ будет также ежегодно выделяться 500 тысяч долларов США".

В сообщении отмечается, что перед создающимся управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия странам, наиболее подверженным угрозам терроризма. "Российская Федерация теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом", - отметили в постпредстве.

Управление ООН по контртерроризму было создано летом прошлого года, его возглавил российский дипломат Владимир Воронков.