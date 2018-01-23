Узбекские власти назвали причины возгорания автобуса в Казахстане

Основными причинами возгорания автобуса в Казахстане, жертвами которого стали 52 гражданина Узбекистана, стали техническая неисправность и перегруженность машины. Об этом в официальном постановлении заявили власти Узбекистана.

"Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загроможденность проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности", - цитирует текст РИА Новости.

Напомним, МВД Казахстана основной причиной пожара назвало использование бензинового источника открытого огня в салоне.

Автобус сгорел на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области 18 января. В результате ЧП погибли 52 пассажира. Спастись смогли пять человек, в том числе казахстанские водители, которые отравились угарным газом. В настоящее время в Ташкенте проводят процедуру опознания тел пассажиров.