В Китае построят еще одну "великую стену" против экстремистов

Китай, подверженный атакам боевиков в отдаленной западной провинции Синьцзян, построит "огромную стену" вокруг своих границ, чтобы предотвратить проникновение экстремистов из-за пределов страны, сообщают китайские государственные СМИ со ссылкой на губернатора этой автономной области Шохрата Закира.

По его словам, власти Синьцзяня усилят пограничные меры с помощью новейших технологий для создания новой "Великой стены". "Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не оставлять пробелов и не иметь слепых пятен в управлении социальным обеспечением и сделать так, чтобы районы провинции оставались абсолютно безопасными", - сказал Захир на открытии ежегодной сессии региональной ассамблеи. "В 2017 году общая ситуация в регионе была стабильной, что заставило людей чувствовать себя более безопасными. Мы не позволим сепаратистам вернуться и сделаем так, чтобы религиозный экстремизм никогда не поднимался из пепла, а террористические атаки были обречены на провал", - добавил губернатор.

В прошлом году глава Китая Си Цзиньпинь, выступая на ежегодной сессии парламента страны, обратился к законодателям Синьцзяна с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости строительства "великой железной стены" для обеспечения стабильности в регионе.

Как сообщает Reuters, за последние несколько лет в результате столкновения между уйгурами, в основном мусульманами, которые говорят на тюркском языке, и этническим большинством ханьцев в уйгурской южной части Синьцзяна погибли сотни человек.

Пекин обвиняет в эскалации насилия в Синьцзяне исламистских экстремистов и сепаратистов, некоторые из которых имеют тесные связи с радикальными группировками, находящимися за пределами страны.

Ситуация в Синьцзяне в 2017 году была относительно спокойной и стабилизировалась после того, как власти ввели повышенные меры безопасности, включая сбор ДНК и других биометрических данных у всего населения провинции.