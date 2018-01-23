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23.01.2018 21:14
Рубрика: Спорт

Вступим в Лигу наций

В Лозанне пройдет жеребьевка нового турнира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7477 (14)
В среду в швейцарской Лозанне состоится жеребьевка нового турнира под эгидой УЕФА, Лиги наций.
Фото: РИА Новости Футболисты сборной Ирландии (в зеленом) могут стать соперниками россиян в Лиге Наций. Фото: РИА Новости
Футболисты сборной Ирландии (в зеленом) могут стать соперниками россиян в Лиге Наций. Фото: РИА Новости

Раньше в промежутках между крупными турнирами и квалификациями к ним сборные были вынуждены проводить ряд товарищеских матчей. Учитывая отсутствие в них спортивной подоплеки, большинство таких игр представляют собой унылое и не слишком увлекательное зрелище. Да и самим футболистам участие в подобных мероприятиях, как правило, не особо интересно.

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По задумке УЕФА, со следующей осени все должно стать по-другому. Лига наций даст сборным возможность соревноваться с равными по силе соперниками с вполне внятными спортивными целями. В турнире будут задействованы 55 европейских национальных команд. Они уже распределены на четыре лиги в соответствии с их положением в рейтинге сборных УЕФА, датированном 11 октября 2017 года. Вот как выглядит состав этих дивизионов:

Лига A: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды;

Лига B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция;

Лига C: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония, Литва;

Лига D: Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

На сегодняшней жеребьевке сборные в каждом дивизионе поделят на четыре группы. При этом будет использоваться принцип посева. Например в Лиге B сборная России попала в первую корзину с Австрией, Уэльсом и Словакией и точно не сыграет с этими командами в группе. Впрочем, подопечным Станислава Черчесова это мало что дает: в других корзинах фигурируют не менее сильные соперники. При этом наши совершенно точно не попадут в одну группу с Украиной. То же самое касается Армении и Азербайджана в Лиге D.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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За что будут биться участники Лиги наций? Главный трофей разыграют между собой победители групп в Лиге А. Победители групп в остальных дивизионах получат повышение в классе, заменив худших в соответствующих лигах. Кроме того, победители всех групп в своих дивизионах смогут поучаствовать в розыгрыше четырех путевок на Евро-2020.

Первые матчи группового этапа Лиги наций пройдут уже 6-8 сентября, а заключительные 18-20 ноября. Финальная стадия турнира запланирована на начало июня следующего года.

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