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23.01.2018 19:57
Рубрика: Происшествия

В России предложили ввести новую меру пресечения

Новая, восьмая мера пресечения позволит разгрузить в Росси следственные изоляторы. Речь идет об ограничении подозреваемых в преступлениях граждан в совершении определенных действий. Об этом на встрече с депутатами Госдумы рассказал директор ФСИН РФ Геннадий Корниенко.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Глава ведомства напомнил народным избранникам, что на их рассмотрении в настоящий момент находится свыше 10 законопроектов, которые касаются изменений в уголовном и уголовно-исполнительном праве. В частности, принятый в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета определенных действий как альтернативы заключению под стражу. Это, «по нашим ожиданиям, позволит разгрузить следственные изоляторы", отметил Корниенко, которого цитирует ТАСС.

Агентство отмечает, что соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента еще в конце 2015 года. Эта мера пресечения в целом напоминает домашний арест и запрещает подозреваемым выходить за пределы жилого помещения в определенное время, находиться в определенных местах, а также ближе некоего расстояния до конкретных объектов и людей, общаться с какими-либо лицами или пользоваться интернетом.

На данный момент в УПК РФ предусматривается семь мер пресечения. Это заключение под стражу, домашний арест, залог, подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части (для военнослужащих) и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.

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